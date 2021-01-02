Кати Пушкаревой больше нет: кардинальное преображение звезды "Не родись красивой" Нелли Уваровой

Многим зрителям Нелли Уварова запомнилась в образе неказистой секретарши Кати Пушкаревой. Роль дурнушки подарила актрисе невероятную популярность, а также недолгий брак с режиссером картины Сергеем Пикаловым.
После стремительного взлета в карьере Уваровой началось затишье. Некоторое время Нелли снималась в различных проектах, однако большого успеха они не имели. Со временем артистка совсем исчезла с экранов.
Отметим, сегодня Нелли Уварова мало напоминает хрупкую и немного сутулую Катю Пушкареву. Актриса кардинально преобразилась – заметно прибавила в весе, да и в целом приобрела какую-то внешнюю уверенность, солидность. Одной из последних заметных работ звезды стал сериал "Закрытый сезон". Премьера картины состоялась в апреле 2020 года. Для съемок в проекте Нелли Уварова побрилась наголо. Тогда внешний вид знаменитости наделал много шума.
На данный момент актриса замужем за коллегой по цеху Александром Гришиным. У пары подрастает дочь. Наследнице звезд уже девять лет.
Свободное от работы время звезда "Не родись красивой" занимается благотворительностью. Проект Уваровой "Наивно? Очень" реально помогает людям с ограниченными возможностями реализоваться в жизни.
Нелли Уварова называет себя "неудобной актрисой". Не все режиссеры готовы столкнуться с непростым характером звезды. Однажды, снимаясь в очередном сериале, Нелли поняла, что ее персонаж не развивается, и решила покинуть проект. Из-за Уваровой пришлось переделывать четыре серии картины. По словам артистки, создатели не выполнили данных ей обещаний.
"Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут", – говорила знаменитость в одном из интервью.
Напомним, героиня сериала "Не родись красивой" Катя Пушкарева очень умна, но абсолютно непривлекательна, что очень мешает ей в карьере. На беду дурнушка влюбляется в начальника-плейбоя Андрея Жданова. Последний решает использовать интеллект Кати, чтобы укрепить свое место в компании. Играя "в любовь" Жданов постепенно проникается чувством к Пушкаревой, но обман раскрывается…
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