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"Она меня невзлюбила": Уваровой были не рады на съемках "Не родись красивой"

Нелли Уварова. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
21 сентября состоится показ сериала "Закрытый сезон" на телеканале "Россия 1". Режиссером картины выступила Дарья Полторацкая. Главная роль досталась актрисе Нелли Уваровой.
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Для Уваровой и Полторацкой "Закрытый сезон" – это пятый совместный проект. Актриса и режиссер отлично сработались и понимают друг друга с полуслова. Между тем, по словам Нелли, первое время ее отношения с режиссером оставляли желать лучшего.

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"Когда мы встретились на площадке "Не родись красивой", она меня невзлюбила, не обрадовалась, что утвердили артистку Уварову", – вспомнила Нелли.

Как оказалось, Полторацкая была обижена на артистку еще со времен обучения во ВГИКе. Знаменитости обучались в один период на разных факультетах. Дарья приглашала Нелли поучаствовать в студенческом проекте. Уварова жестко отказала девушке.

О произошедшем звезда сериала помнит смутно. По словам артистки, первые два года в институте им не разрешали сниматься. Мастер курса Георгий Георгиевич Тараторкин запрещал работать с другими режиссерами, и студенческие работы не были исключением.

На съемках сериала "Не родись красивой" артистка не могла понять причину недоброго взгляда режиссера. К счастью, спустя время Полторацкая оттаяла по отношению к артистке.

Сегодня актриса и режиссер дружат. Знаменитости общаются даже вне съемочной площадки. Уварова отметила, что Полторацкая во многом на нее похожа.

Автор: 22 сентября 2020, 17:57 Источник: RT.com ✓ Надежный источник
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Нелли Уварова вывела в свет дочь-принцессу

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