Акиньшина узнала в детях себя и расстроилась: Опять то же самое

Сегодня артистка с удовольствием говорит о дочери Эмме. "Моя дочь настоящий монстрик. Вылитая я по характеру, только еще и грузинка! Это чудовищная смесь", – сообщила Оксана Акиньшина в свежем интервью.
По словам знаменитости, с рождением третьего отпрыска она стала "еще хладнокровнее и железобетоннее". Дети у Оксаны с непростыми характерами. Артистка часто узнает в наследниках себя и немного расстраивается. Некоторые негативные моменты чада унаследовали от артистки.
Артистка уверена, что у каждого человека есть врожденные черты характера, которые можно лишь слегка подкорректировать беседами и объяснениями. "В этом для меня таится большая сложность – себя-то я уже поменяла, а тут — опять то же самое", – поделилась переживаниями Оксана.
Напомним, после третьих родов Оксана Акиньшина и двое ее младших детей от брака с продюсером Арчилом Геловани переехали в Швейцарию. Сын актрисы, Костя, начал учиться в местной частной школе.
Между тем первенец актрисы Филипп, родившийся от брака с предпринимателем Дмитрием Литвиновым, остался жить в России с бабушкой. В одном из интервью Оксана Акиньшина рассказывала, дескать, мальчик остался в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем. Говорить о недуге сына артистка не любит.
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