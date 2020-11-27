Акиньшина согласилась стать суррогатной матерью для богатого чиновника

Личная жизнь 33-летней актрисы Оксаны Акиньшиной полна встреч и потерь. Она встречалась с актером Алексеем Чадовым, после чего жила с Сергеем Шнуровым. В 2008 году познакомилась со своим первым мужем – Дмитрием Литвиновым, от которого родила сына, потом встречалась с актером и певцом Алексеем Воробьевым, была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани. В кино у нее тоже кипят страсти.

Начались съемки оригинального сериала START "Контейнер". Оксана Акиньшина рассказывает в нем историю 27-летней Саши, которая зарабатывает на новую жизнь не самым стандартным способом – суррогатным материнством. С каждым годом к услугам профессиональных суррогатных матерей прибегает все больше людей. И звезды, и непубличные пары перестают скрывать, что воспользовались помощью "третьей стороны".

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"Мы живем в мире, где любую услугу можно получить не вставая с дивана. Наука и медицина сделали огромный шаг вперед. Настолько, что самый важный момент в жизни – появление ребенка на свет – стал обыденной и востребованной услугой. Теперь это не таинство, а набор процедур, в результате которых ты не просто "получаешь" ребенка, но можешь заранее быть уверенным в его здоровье, поле и цвете глаз. Нам стало интересно понять мотивацию, чувства и эмоции двух сторон процесса: заказчика и исполнителя", – рассказывает креативный продюсер Алексей Ляпичев.

Вопреки общей практике, суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина) переезжает в дом заказчиков на время беременности. Девушка оказывается в другом для себя мире – в доме богатого чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Для них Саша – "контейнер", новая игрушка. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома. За роскошным фасадом элитного поселка скрываются неприглядные тайны. Свой секрет есть и у Саши.

"Я очень рада присоединиться к талантливой команде и сыграть такую неожиданную героиню. Сериал "257 причин, чтобы жить" – безусловный хит, который получил признание не только в России. Думаю, что "Контейнер" тоже будет интересен не только локальному зрителю, потому что это, во-первых, исследование непростой и очень интересной темы, а во-вторых, захватывающая история с яркими и неоднозначными персонажами", – заявила Оксана Акиньшина.