Попавшая в лапы злоумышленников звезда "Ворониных" потеряла полмиллиона

23 декабря актрисе сериала "Воронины" позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил Ольге Милояниной, что ее счета в опасности. Якобы деньги необходимо перевести в другую финансовую организацию.
Злодей потребовал срочно выполнить ряд операций. Звезда сериала "Воронины" сделала все, о чем просил ее незнакомец. Актриса заподозрила неладное только получив СМС о попытке взять кредит. Ольга Милоянина лишилась более полумиллиона рублей.
Артистка обратилась в правоохранительные органы. Полицейские начали расследование.
Как писали "Дни.ру", ранее в лапы злоумышленников попала звезда сериала "Тайны следствия". Мошенники сняли с банковского счета Натальи Индейкиной 50 тысяч рублей. Оказалось, что на имя актрисы был взят кредит. Мошенники сняли заемные средства, а долг оставили звезде театра и кино. Уже в отделении полиции Индейкина вспомнила о подозрительном звонке с неизвестного номера, который получила ранее.
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