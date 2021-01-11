Табаков забирает друзей: нескольким смертям подряд звезд МХТ имени Чехова найдено мистическое объяснение

В православном традиции есть страшное поверие – если до 40 дней в доме два покойника подряд, значит, скоро жди третьего. А в МХТ имени Чехова не успевают менять гробы на сцене...

Актер Михаил Пореченков, который играл с Валерием Хлевинским в спектакле "Белая гвардия", намекнул от чего умер его партнер – с ним сегодня прощаются в МХТ. "К сожалению, это не первая потеря в театре – 2 декабря не стал Бориса Плотникова", – рассказал Пореченков журналистам. Напомним, тогда ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что Плотников неделю был подключен к аппарату ИВЛ из-за ковида.

40 дней со дня смерти Бориса Плотникова исполнилось 10 января. А 7 января ушел из жизни Валерий Хлевинский, с которым Плотников дружил и работал... В народно-церковном представлении бытует мнение, что если человек умер в Рождество, то это проявление милости Божьей. Мол, в этом случае умершим в Рождество отпускаются все грехи.

Экстрасенсы говорят, что день ухода человека из жизни не случаен, как и день его рождения – он запрограммирован свыше... А в МХТ имени Чехова шепчутся, что это умерший в марте 2018 года худрук театра Олег Табаков забирает своих друзей и партнеров по сцене и экрану. Например, с Валерием Хлевинским он часто играл в спектаклях, вместе ездили по шефским концертам. "Причем иногда это было выступление для десяти бабушек из ЖЭКа бог знает где", – вспомнил актер Авангард Леонтьев.