Названы лучшие российские сериалы 2020 года

Большинство специалистов сошлись во мнении, что первое место в рейтинге лучших многосерийных картин должен занять проект ТНТ "Перевал Дятлова" режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Лента рассказывает о гибели группы студентов на севере Свердловской области в 1959 году. Главную роль в сериале исполнил актер Петр Федоров.
В тройку лидеров также вошли проекты "Чики" и "Псих". Сериал "Чики" снял режиссер Эдуард Оганесян. Картина выходила на платформе more.tv. Комедийно-драматическая лента повествует о проститутках, которые решают круто изменить свою жизнь, открыв собственный бизнес.
Сериал "Псих" – детище режиссера Федора Бондарчука и его молодой жены Паулины Андреевой. Супруга кинематографиста написала сценарий ленты. "Псих" также выходил на more.tv. Главную роль в ленте сыграл Константин Богомолов. Картина рассказывает о психотерапевте из Москвы, который переживает сложное время. Персонаж разыскивает пропавшую супругу.
В десятке лидеров оказался сериал "Мир! Дружба! Жвачка!", вышедший на платформе Premier, а также лента "257 причин, чтобы жить" от видеосервиса Start, сообщает "Кино-Театр.Ру", который и интервьюировал критиков. Отметим, что рейтинг составлен на основе опроса 20 ведущих экспертов в области кино и телевидения. Специалисты выбирали лучших из 152 проектов.
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