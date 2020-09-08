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Сериалы

"Прилуцкая": Агата Муцениеце заявила о смене фамилии

Кадр из сериала "Я знаю твои секреты" (2015)
Актриса рассказала о забавном случае в салоне красоты. Агате Муцениеце подсказали отличную идею.
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Артистка была на приеме у косметолога. Общаясь с доктором, знаменитость обратила внимание на карточку, которую ведет врач. Как оказалось, доктор записал Муцениеце под вымышленной фамилией.

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"Написано Прилуцкая. Мне кажется, что Прилуцкая, как смесь Прилучной и Муцениеце", – сообщила Агата в "Сторис" личного "Инстаграм".

Актриса отметила, что этот пустяк значительно улучшил ей настроение. Новая фамилия очень понравилась звезде отечественных сериалов. Муцениеце добавила, что если в жизни ей придется менять наследственное родовое имя, то она станет Прилуцкой.

Напомним, в середине июня Агата Муцениеце развелась со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. В этом браке у артистов родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.

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Публикация от Agata M (@agataagata)

Как писали "Дни.ру", после расставания с Прилучным Муцениеце лишилась работы. Агату вывели из труппы спектакля "Авантюристы поневоле", а также не пригласили во второй сезон сериала "В клетке". Интересно, что в обоих проектах артистка работала с теперь уже бывшим мужем.

Впрочем, новые предложения от продюсеров не заставили себя ждать. Агата Муцениеце начала сниматься в сериале "Крюк". Партнером артистки по площадке стал Юрий Колокольников.

Автор: 8 сентября 2020, 14:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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