"Прилуцкая": Агата Муцениеце заявила о смене фамилии

Актриса рассказала о забавном случае в салоне красоты. Агате Муцениеце подсказали отличную идею.

Артистка была на приеме у косметолога. Общаясь с доктором, знаменитость обратила внимание на карточку, которую ведет врач. Как оказалось, доктор записал Муцениеце под вымышленной фамилией.

"Написано Прилуцкая. Мне кажется, что Прилуцкая, как смесь Прилучной и Муцениеце", – сообщила Агата в "Сторис" личного "Инстаграм".

Актриса отметила, что этот пустяк значительно улучшил ей настроение. Новая фамилия очень понравилась звезде отечественных сериалов. Муцениеце добавила, что если в жизни ей придется менять наследственное родовое имя, то она станет Прилуцкой.

Напомним, в середине июня Агата Муцениеце развелась со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. В этом браке у артистов родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.

Как писали "Дни.ру", после расставания с Прилучным Муцениеце лишилась работы. Агату вывели из труппы спектакля "Авантюристы поневоле", а также не пригласили во второй сезон сериала "В клетке". Интересно, что в обоих проектах артистка работала с теперь уже бывшим мужем.

Впрочем, новые предложения от продюсеров не заставили себя ждать. Агата Муцениеце начала сниматься в сериале "Крюк". Партнером артистки по площадке стал Юрий Колокольников.