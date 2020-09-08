Скоро примерит свадебное платье: Такшина из "Не родись красивой" рассекретила жениха

40-летняя Такшина появилась на премьере мультфильма "Сказки серого волка". Артистку сопровождали сыновья от брака с Григорием Антипенко и новый возлюбленный с дочкой. Заметив представителей прессы, избранник Юлии отошел в сторону. Такшина и ее кавалер расслабились только в зале: влюбленные перешептывались и держались за руки.
По словам Такшиной, практически все лето она провела на природе. Звезда сериала "Не родись красивой" сняла дом на берегу Оки под Нижним Новгородом. Знаменитость наслаждалась общением с сыновьями – Иваном и Федором. "Провели бы там все лето, если бы дети в конце июля не сказали, что им надоело", - призналась актриса.
Звезда сериала "Не родись красивой", по словам подруги Аллы, теперь человек верующий. К Богу артистка пришла после развода с коллегой Григорием Антипенко. Юлия Такшина периодически ходит в Сретенский храм. Звезда исповедуется, причащается. Актриса приучает сыновей посещать литургию по воскресеньям.
Алла не стала раскрывать имя нового избранника Юлии. Между тем женщина заметила, что мужчина Такшиной – надежный и сильный. Подруга надеется, что в скором времени звезда сериала "Не родись красивой" примерит свадебное платье.
Напомним, Юлия Такшина была женой актера Григория Антипенко семь лет. В 2012 году влюбленные развелись.
Как писали "Дни.ру", актриса прошла долгий путь от стриптизерши до звезды кино. В студенческие годы Юлия Такшина работала танцовщицей в эротическом шоу. Девушку знали под псевдонимом Багира.
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