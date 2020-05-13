"Охрана не нужна!": Юлия Такшина из "Не родись красивой" показала подросшего сына от Григория Антипенко

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина похвасталась подросшим наследником. Отцом мальчика является актер Григорий Антипенко.

Такшина и Антипенко состояли в незарегистрированных отношениях шесть лет. Пара познакомилась на съемках сериала "Не родись красивой". Юлия подарила Григорию сыновей Ивана и Федора.

Старшему наследнику знаменитостей уже 12 лет. Ивана можно часто увидеть в соцсетях Юлии. Мальчик с удовольствием позирует с родительницей для фото.

Свежий снимок Такшиной и ее первенца стал предметом бурного обсуждения в "Инстаграм". Подписчики актрисы поразились, как быстро повзрослел Иван.

"Уже с тебя ростом?", "Вот это сынок! Как вырос!", "С таким взрослым кавалером и охрана не нужна!", "Вау, какой статный! С таким сыночком ничего не страшно!", "Какая красота! Юленька, у Вас уже такой взрослый сын", – прокомментировали пользователи Сети.

Интернет-обыватели просили Юлию показать десятилетнего Федора. В ответ звезда сериала "Не родись красивой" сообщила, что младшего отпрыска еще нужно уговорить появиться в кадре. Мальчику больше нравится фотографировать, нежели сниматься самому.

Напомним, что Юлия Такшина и Григорий Антипенко расстались в июне 2012 года. Звезды сериала "Не родись красивой" разошлись без взаимных претензий. Актер оставил экс-возлюбленной и сыновьям квартиру. Антипенко о наследниках не забывает. Мальчики часто видятся с отцом.