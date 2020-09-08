Похитил сердце: что связывает Нагиева и звезду сериала "Реальные пацаны"

Сына шоумена Дмитрия Нагиева не раз видели в компании актрисы сериала "Реальные пацаны". Кирилл Нагиев и Валентина Мазунина вместе снялись в комедии Олега Асадулина "СтендОпер".

В центре сюжета фильма героиня по имени Светка Артюхова. Девушка живет в небольшом подмосковном городе и работает опером. Начальство поручает Артюховой важное задание: она должна внедриться в коллектив стендаперов и отправиться с ними в тур. Под видом администратора Светка попытается раскрыть схему сбыта запрещенных веществ.

Героиня лишена чувства юмора. Артюхова практически никогда не улыбается. Тем не менее, волею судеб Светлана Артюхова влюбляется в мажора и стендапера, который, кажется, никогда не бывает серьезным.

Роль смелой сотрудницы следственного отдела исполнила звезда сериала "Реальные пацаны" Валентина Мазунина. Мужчину, который похитил сердце главной героини, сыграл Кирилл Нагиев.

"У нее случается "химия" с персонажем Кирилла Нагиева – мажором и стендапером, у которого шутки и троллинг – часть образа и профессии", – рассказала о своей героине Валентина.

Также в фильме "СтендОпер" появится знаменитый юморист Ефим Шифрин. Комику досталась роль криминального босса. Актер Владимир Епифанцев воплотит в жизнь образ помешенного на сексе наркоторговца. Коллектив стендаперов из Москвы сыграли Зоя Бербер, Ренат Мухамбаев и Антон Жижин.

Фильм "СтендОпер" снимали в Москве. Специально для ленты киношники записали более 30 минут стендап-выступлений, правда, в финальный монтаж войдет только треть снятого. Юмористические номера были написаны профессионалами. Премьера картины намечена на зиму 2020-2021 года.