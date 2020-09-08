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Старшенбаум попала в страшную аварию: Все плохо

Старшенбаум попала в страшную аварию: Все плохо

Анна Старшенбаум и Алексей Бардуков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Психологини" Анна Старшенбаум попала в ДТП. Актриса не заметила выезжающую на перекрестке машину.
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Авария с участием Анны Старшенбаум произошла этим летом. Актриса рассказала журналистам, что ехала по частному сектору, когда она не заметила машину на перекрестке. Звезда российского кино отделалась лишь царапиной на автомобиле. Транспортное средство пары, которая ехала в другой машине, пострадало куда больше.

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Сразу после столкновения Анну охватил ужас. "У ребят было все плохо", – сказала она. Старшенбаум думала, что владельцы испорченного авто обрушатся на нее с гневом, но все обошлось. Вышедшая с пассажирского сидения девушка стала успокаивать актрису.

Вежливость очень удивила Анну. Участники ДТП не стали враждовать. Напротив, они смогли подружиться. Старшенбаум даже решила, что ее дочь пойдет в ту же школу, где работает владелица пострадавшей машины.

Кстати, свой автомобиль актриса отремонтировала и незамедлительно продала. Старшенбаум давно мечтала об иномарке белого цвета с кожаным салоном. Эту покупку Анна уже осуществила. Однако актриса пока не показывала поклонникам новое транспортное средство.

Напомним, недавно "Дни.ру" писали, что Старшенбаум появится в новом сезоне сериала "СеняФедя" на телеканале СТС.

Автор: 8 сентября 2020, 18:13 Источник: 7Дней.ru

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