Юлия Снигирь готовилась дать пощечину распустившему руки известному режиссеру

По словам Снигирь, кастинг-видео для "Нового папы" она переписывала всего один раз. Для проб артистка готовила две сцены. В одной из них ее героиня умоляет вылечить тяжелобольного ребенка. По словам Юлии, этот эпизод в ее роли был самым сложным. "Там очень много текста и я его учила, учила, учила. Бесконечно", – вспомнила знаменитость. Паоло Соррентино роликом остался доволен. На съемках режиссер просил актрису играть так же, как и на пробах.
Юлия Снигирь сообщила, что за десять дней съемок в сериале "Новый папа" ей заплатили десять тысяч долларов. Правда, заработанную сумму знаменитость так и не увидела – гонорар ушел на оплату налогов и сопутствующих штрафов.
Партнером по кадру российской знаменитости был Джуд Лоу. Британский актер показал себя исключительно с хорошей стороны. Снигирь и Лоу репетировали наедине в гримерке. Джуд вел себя очень корректно. Более того, Юлия попросила коллегу по цеху оценить ее актерскую игру. "Мы с ним прошлись по сцене, и он сказал, что его ничего не смущает", – поделилась артистка.
Юлия Снигирь призналась, что опасалась ненужных знаков внимания со стороны коллег по сериалу "Новый папа". В голове артистки крутились тревожные фантазии о том, как она даст пощечину распустившему руки режиссеру и лишится работы. "А потом меня бы мужчина из дома выгнал", – добавила артистка.
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