Юлия Снигирь готовилась дать пощечину распустившему руки известному режиссеру

37-летняя актриса в сериале режиссера Паоло Соррентино "Новый папа" сыграла одну из главных ролей. Лента увидела свет в январе 2019 года. В кадре российская звезда появлялась с британцем Джудом Лоу. В свежем интервью Юлия Снигирь рассказала, как ей работалось в многосерийном проекте.

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