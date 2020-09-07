"Она не несчастная жертва": Снигирь отказалась жалеть оставшуюся с семью детьми экс-жену Цыганова

Популярная актриса Юлия Снигирь дала откровенное интервью Ксении Собчак. Артистка поделилась собственной позицией по поводу расставания актера Евгения Цыганова с коллегой по цеху Ириной Леоновой.

В 2015 году Евгений Цыганов оставил беременную гражданскую жену Ирину Леонову и шестерых детей. Мужчина ушел к актрисе Юлии Снигирь, которая к тому моменту также была в положении. Перемены в личной жизни актера спровоцировали большой скандал в прессе. Поступок Цыганова возмутил общественность. Артист и его новая избранница подверглись травле в Сети.

По словам Снигирь, она пережила настоящий кошмар. За ней охотились папарацци, в Интернете ее поливали грязью, называли разлучницей. "Мне было обидно, что они говорят про Женю, какой ужасный он отец, отвратительный, ничего про него не зная и не понимая", – рассказала о пережитых переживаниях Юлия.

По словам Снигирь, Цыганов никогда не забывал о детях от прошлых отношений. Артист обеспечивает наследников, участвует в их воспитании. Подружиться с отпрысками мужа смогла и сама Снигирь. "Они интеллигентные дети. Мы дружим с Полей – старшей дочкой, которая даже первое время пыталась отвечать хейтерам в "Инстаграм". Они живут рядом, в соседнем доме", – сказала актриса.

Юлия Снигирь добавила, что Ирина Леонова в сложившихся обстоятельствах не была жертвой. Воспринимать ее как брошенку и несчастную женщину было бы неправильно.

"Я знаю, что Ирина – самодостаточный и сильный человек. Она живет жизнью, которой хочет жить. Она не несчастная жертва. Потому что позиция нечастной жертвы – это какое-то неуважение к человеку. У нее все хорошо. Ирина – самодостаточный, сильный, талантливый, красивый человек. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой", – рассудила артистка.

Снигирь сообщила также, что не является причиной разлада в отношениях Цыганова и Леоновой. Более того, она никогда не ставила артисту никаких ультиматумов. "Там не совсем во мне причина. Это все-таки дело их. Там какая-то своя конструкция, свой расклад", – туманно высказалась знаменитость.

Юлия понимает, что Евгений, оставив беременную жену с шестью детьми, нанес удар по собственному имиджу и понес репутационные потери. По словам Снигирь, в тот момент никто из участников этой скандальной истории не думал про общественное мнение. Они не подозревали, что аудитория так эмоционально отреагирует.

"Когда эти решения принимались, меня не было в жизни этой семьи. Это было их общее решение. Женя не тот человек, который будет пытаться ради общественного мнения, для того, чтобы держать лицо, что-то придумывать, подстраивать и фальсифицировать. Наверное, они как-то честно вместе решили, что, ну, да, вот такой странный момент", - сообщила Юлия Снигирь.

Артистка подчеркнула, что с бывшей женой Цыганова вообще не контактирует. На вопрос, думала ли она когда-либо попросить прощения у Ирины, Юлия ответить не смогла: "Невозможно ответить "да" или "нет" - это не тот вопрос".