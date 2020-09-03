Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
3 сентября
Лента новостей
17:46
"Из-за них разводятся": Водонаева назвала причину развала ее семьи
17:45
"Я бы с такой фигурой голая ходила": стройная Волкова в купальнике впечатлила Гузееву
17:40
Шепелев собрался спасать сына Фриске от "беспринципных паразитов"
17:25
Последнее слово: Ефремов боится не выйти из тюрьмы живым
17:23
Появлению ржавчины на Луне найдено объяснение
17:05
В Кургане рядом со школой поймали педофила
17:00
Пресняковы о разводе Галкина и Пугачевой: Это вообще шок
16:54
Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" ждет второго ребенка
16:51
В Сеть слили снимок голой и связанной дочери Ефремова
16:40
Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов
16:31
В бундестаге оценили вероятность остановки строительства "Северного потока – 2"
16:23
Экономист озвучил худший сценарий развития событий в Белоруссии: Потеря человеческого капитала
16:18
"Визжал, как девчонка": звезде сериала "Фитнес" подожгли голову
16:08
Названа дата свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского
16:07
Стала известна роль Собчак в разводе Прилучного и Муцениеце
16:04
Володин назвал ситуацию вокруг Навального спланированной антироссийской акцией
15:45
"Годы мучений": Ширвиндт с содроганием вспомнил учебу в школе
15:41
"Двуличная тварь": Асмус получила пощечину после слов о дочке
15:35
"Так бывает": Волочкова поставила под сомнение свадьбу с таинственным женихом
15:21
Брак звезды сериала "Великолепный век" с популярной актрисой дал трещину
15:15
Нацепившую шубу поверх купальника Глюкозу смачно приложили: А валенки где и ушанка?
15:06
Малышева ответила на заявление об уходе с Первого канала
15:04
"Вы звери!": адвокат Ефремова закатил истерику в зале суда
15:03
Молодая жена Петросяна опустилась до хамства в споре с критиками
14:58
"Я сразу знала, что хочу с ним быть": 56-летняя Цыганова откровенно о любимом мужчине
14:53
55-летняя Зудина вырядилась в байкера
14:39
Дали таблетки и отправили спать: стало известно об истерике у Зудиной
14:38
Юлия Ковальчук показала свое разбитое лицо после падения на лестнице
14:35
Бандиты отобрали у жителя Подмосковья рюкзак с 300 тысячами рублей
14:34
Маркл обвинили в подражании Миддлтон: Готова на все ради саморекламы!
14:29
Подражающий Лазареву Топалов ослушался Тодоренко
14:17
58-летняя Андреева оголила ноги на публике
14:17
"Это кощунство!": представшая в терновом венце Собчак взбесила россиян
14:15
Под Волгоградом силовики нашли тайник с оружием и тротилом
14:07
"Устроил истерику": Меньшиков вляпался в скандал на похоронах Андреева
13:48
"Я календарь переверну, и снова 3 сентября": подборка приколов
13:48
Незадолго до гибели солист группы "Динамит" инсценировал свою смерть
13:47
Наташа Королева страдает из-за невосполнимой утраты: Ты всегда в моем сердце!
13:38
Из-за выходки Билана в Москве остановилось метро
13:37
В Вашингтоне полицейские убили еще одного чернокожего
13:30
Рудковская принимает поздравления с беременностью
13:22
Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
13:14
Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима
13:10
Анна Снаткина показала дочь от известного шоумена: Какая красавица
12:56
"Это не может быть правдой": бывший муж в шоке от происшедшего с известной актрисой
12:46
Последние новости о состоянии угодившего в психушку Алибасова
12:38
В Киевской области неизвестные устроили перестрелку в кафе
12:37
Еще два сезона планировали: судьба сериала "Воронины" после смерти Бориса Клюева
12:25
Ефремов пришел в суд в странном виде и рассмешил народ
11:52
"Умотала": Анна Хилькевич оставила мужа и детей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин примет в широкие объятия: озвучен сценарий воссоединения с Белоруссией
Путина призвали заставить Лукашенко провести новые выборы: другого выхода нет
Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Эксперт: Лукашенко готов к вводу "вежливых людей" в Белоруссию
Адвокат оценила работу Пашаева в деле Ефремова: Пациенту поможет только молитва
Дочь Легкоступовой обвинила во лжи вдовца артистки
Сериалы

"Визжал, как девчонка": звезде сериала "Фитнес" подожгли голову

Роман Курцын. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер Роман Курцын часто работает на съемочной площадке без дублера. В сериале "Фитнес", например, знаменитости поджигали голову.
прочитано 337 раз

В одном из эпизодов картины герой Романа бежит с пылающей в прямом смысле этого слова головой. "По технике безопасности при этом нельзя открывать рот, а я в кадре должен был визжать, как девчонка", – рассказала звезда сериала "Фитнес".

ПО ТЕМЕ

Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Роман Курцын: В Костроме состоял в банде

Телеканал ТНТ покажет сериал "Фитнес" с Софьей Зайкой и Романом Курцыным

Фитнес – 3 сезон (сериал)

В итоге, как признался Курцын, огонь и горячий воздух попали ему в гортань. Слизистая и связки актера были повреждены. Роман на неделю лишился голоса.

Артист мог бы не рисковать здоровьем, попросить у создателей теленовеллы дублера, однако от помощи оказался. Знаменитость отмечает, что умение работать в экшен-сценах ставит его на уровень выше других артистов. Соперников, как заметил Роман, у него в этом плане пока нет и в ближайшие 20 лет не предвидится.

Звезда сериала "Фитнес" признается, что на многое готов ради роли. Например, для съемок в фильме "Успех" режиссера Павла Руминова он сбросил вес. Актер похудел на 12 килограммов. Готовясь к работе в картине Роман Курцын сел на жесткую диету: фрукты, овощи и никакого белка. Также артист перестал качать мышцы. Преображением Романа создатели фильма остались довольны.

Роман Курцын называет себя разноплановым актером. Знаменитость уверена, что смола бы подстроиться под любой жанр. На площадке звезда сериала "Фитнес" никогда не халтурит.

Автор: 3 сентября 2020, 16:18 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко опроверг данные о сложной обстановке в Белоруссии: Просто смешно
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Экс-премьер Польши: Лукашенко хотел объединить Белоруссию и Украину
Потакавший националистам Лукашенко нажил себе крупные проблемы

Шоу-бизнес

Пресняковы о разводе Галкина и Пугачевой: Это вообще шок
В Сеть слили снимок голой и связанной дочери Ефремова
Названа дата свадьбы дочери Толкалиной и Кончаловского
Стала известна роль Собчак в разводе Прилучного и Муцениеце

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

"Вы звери!": адвокат Ефремова закатил истерику в зале суда

Защитник артиста не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Малышева ответила на заявление об уходе с Первого канала

В Сети говорят, что программа "Жить здорово" закрывается
Шоу-бизнес

"Двуличная тварь": Асмус получила пощечину после слов о дочке

Артистку сочли лицемеркой
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна опустилась до хамства в споре с критиками

Брухунова объяснила свою агрессивность

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения
Загитова с треском провалилась

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+