"Визжал, как девчонка": звезде сериала "Фитнес" подожгли голову

В одном из эпизодов картины герой Романа бежит с пылающей в прямом смысле этого слова головой. "По технике безопасности при этом нельзя открывать рот, а я в кадре должен был визжать, как девчонка", – рассказала звезда сериала "Фитнес".
В итоге, как признался Курцын, огонь и горячий воздух попали ему в гортань. Слизистая и связки актера были повреждены. Роман на неделю лишился голоса.
Артист мог бы не рисковать здоровьем, попросить у создателей теленовеллы дублера, однако от помощи оказался. Знаменитость отмечает, что умение работать в экшен-сценах ставит его на уровень выше других артистов. Соперников, как заметил Роман, у него в этом плане пока нет и в ближайшие 20 лет не предвидится.
Звезда сериала "Фитнес" признается, что на многое готов ради роли. Например, для съемок в фильме "Успех" режиссера Павла Руминова он сбросил вес. Актер похудел на 12 килограммов. Готовясь к работе в картине Роман Курцын сел на жесткую диету: фрукты, овощи и никакого белка. Также артист перестал качать мышцы. Преображением Романа создатели фильма остались довольны.
Роман Курцын называет себя разноплановым актером. Знаменитость уверена, что смола бы подстроиться под любой жанр. На площадке звезда сериала "Фитнес" никогда не халтурит.
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