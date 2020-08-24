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Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Роман Курцын: В Костроме состоял в банде

Роман Курцын. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер сериалов "Фитнес" и "Желтый глаз тигра" вспомнил о том, как проходили его юные годы. Актер Роман Курцын состоял в банде.
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Артист рос в Костроме 90-х. Будущая знаменитость жила в неблагополучном районе города. Роман Курцын некоторое время был членом шайки малолеток.

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По словам звезды сериала "Желтый глаз тигра", у него хватило ума не вляпаться в криминальную историю. На путь истинный артист встал, занявшись спортом. В 14 лет Роман начал зарабатывать. Курцын мыл машины, разгружал вагоны, возил арбузы.

Иногда актер в компании тренера боролся на руках за деньги. Заработок от армрестлинга артист тратил на модные кроссовки и спортивные костюмы. Также знаменитость помогала материально маме.

Опыт юности помогает Роману Курцын в работе. В сериале "Желтый глаз тигра", например, актер сыграл бандита Мишу Бойко по прозвищу Куплет. По словам знаменитости, его персонаж постоянно пьян и совершает ужасные поступки.

По сценарию в одной из сцен герой Романа бегает за дочерью с ножом. Артист так натурально сыграл безумие, что его стали побаиваться члены съемочной группы.

В реальной жизни артист алкоголь практически не употребляет. Вдохновение знаменитость черпала в пивных заведениях. Курцын специально ходил в злачные места, чтобы наблюдать за поведением пьяных. Артист сидел за столиком и записывал, как меняет людей алкоголь.

Автор: 24 августа 2020, 10:47 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник

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