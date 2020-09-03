Брак звезды сериала "Великолепный век" с популярной актрисой дал трещину

По слухам, между супругами произошла большая ссора. Конфликт случился после возвращения Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен из Стамбула на дачу в Бодрум.
Свидетелями скандала стали соседи пары. Актер сериала "Великолепный век" и его избранница поздно вечером ругались в саду у бассейна. Муж и жена припомнили друг другу все старые обиды. Крики Эвджен привлекли внимание жителей близлежащих домов.
Поговаривают, что брак турецких знаменитостей дал трещину на почве ревности. Также ходят слухи, что конфликт разгорелся из-за сестры Озчивита, которая не ладит с Эвджен.
Бурак и Фахрие сплетни не комментируют. Фанаты надеются, что актеры смогут наладить отношения и сохранить семью.
Напомним, Бурак Озчивит познакомился с Фахрие Эвджен в 2013 году. Знаменитости играли пару в ленте "Королек – птичка певчая". В июне 2017 года актеры поженились. В апреле 2019-го у пары родился первенец.
Как писали "Дни.ру", звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит балует избранницу дорогими подарками. Так минувшим летом, например, актер оплатил очередной каприз избранницы – Фахрие Эвджен заказала переустройство приусадебного участка.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Накипело
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Обо всем
Не обуздание желания