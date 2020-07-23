Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит потратил огромную сумму на каприз жены

Бурак Озчивит балует возлюбленную Фахрие Эвджен. Звезда турецких сериалов "Великолепный век" и "Основание: Осман" сделала жене дорогой сюрприз.

Жена артиста давно мечтала изменить приусадебный участок. Фахрие Эвджен хотела переделать бассейн и преобразить сад. Бурак Озчивит оплатил каприз избранницы. Это обошлось ему в 200 тысяч лир, что по сегодняшнему курсу равно примерно двум миллионам рублей.

Особняк звезды сериала "Великолепный век" располагается в престижном районе. С террасы четырехэтажной виллы открывает роскошный вид на Стамбул. Дом Озчивит и его зазноба приобрели за шесть миллионов лир – это примерно 62 миллиона рублей.

Примечательно, что до переезда в особняк семейство проживало в квартире Эвджен. Жена актера купила апартаменты за гонорар, который получила за съемки в сериале.

Отметим, что звезда "Великолепного века" любит радовать жену. В минувшем апреле Бурак преподнес Эвджен часы Rolex Datejust Gold. Интересно, что подарок избраннице актер сделал без повода. Сюрприз обошелся Озчивиту в 170 тысяч лир – один миллион 700 тысяч рублей.

В последнее время Бурак Озчивит очень востребован у продюсеров. Актера активно снимают в сериалах. Много у звезды "Великолепного века" и рекламных контрактов. В минувшем мае артист заключил договор с популярным брендом одежды. Гонорар составил три миллиона лир – 30 миллионов рублей.