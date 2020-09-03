Еще два сезона планировали: судьба сериала "Воронины" после смерти Бориса Клюева

Генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов сообщил, что сериал "Воронины" планировали продлить. Кончина народного артиста России Бориса Клюева, судя по всему, отразится на судьбе проекта.

По словам Муругова, ситком о семье Ворониных был брендообразующим проектом. Холдинг не планировал закрывать сериал. Руководство компании собиралось снять еще два сезона ленты.

Вячеслав добавил, что переговоры о производстве новых частей сериала "Воронины" были назначены как раз на 1 сентября – день, когда стало известно о кончине Бориса Клюева. Гендиректор "СТС Медиа" признался, что все причастные к созданию ленты очень переживают из-за случившегося. Думать о делах пока никто не может. Коллектив холдинга скорбит и соболезнует родным народного артиста.

"Для нас это большая утрата. Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос – как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом", – сказал Вячеслав Муругов.

Медиаменеджер заметил, что именно актерство могло усугубить течение болезни Бориса Клюева. Эта работа эмоциональная и изматывающая. Между тем именно профессия поддерживала в артисте желание жить, когда его состояние стало ухудшаться. Вячеслав Муругов добавил также, что Борис Клюев был настоящим профессионалом, порядочным и благородным человеком.

Напомним, народный артист России Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Знаменитость продолжительное время боролась с раком легких. В сериале "Воронины" актер играл одну из главных ролей. За работу в теленовелле Клюев получил премию ТЭФИ в 2012 году.