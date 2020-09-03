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Еще два сезона планировали: судьба сериала

Еще два сезона планировали: судьба сериала "Воронины" после смерти Бориса Клюева

Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов сообщил, что сериал "Воронины" планировали продлить. Кончина народного артиста России Бориса Клюева, судя по всему, отразится на судьбе проекта.
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По словам Муругова, ситком о семье Ворониных был брендообразующим проектом. Холдинг не планировал закрывать сериал. Руководство компании собиралось снять еще два сезона ленты.

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Вячеслав добавил, что переговоры о производстве новых частей сериала "Воронины" были назначены как раз на 1 сентября – день, когда стало известно о кончине Бориса Клюева. Гендиректор "СТС Медиа" признался, что все причастные к созданию ленты очень переживают из-за случившегося. Думать о делах пока никто не может. Коллектив холдинга скорбит и соболезнует родным народного артиста.

"Для нас это большая утрата. Поэтому, что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос – как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом", – сказал Вячеслав Муругов.

Медиаменеджер заметил, что именно актерство могло усугубить течение болезни Бориса Клюева. Эта работа эмоциональная и изматывающая. Между тем именно профессия поддерживала в артисте желание жить, когда его состояние стало ухудшаться. Вячеслав Муругов добавил также, что Борис Клюев был настоящим профессионалом, порядочным и благородным человеком.

Напомним, народный артист России Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Знаменитость продолжительное время боролась с раком легких. В сериале "Воронины" актер играл одну из главных ролей. За работу в теленовелле Клюев получил премию ТЭФИ в 2012 году.

Автор: 3 сентября 2020, 12:37 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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