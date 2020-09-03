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Сериалы
Исключенная из проектов с Прилучным Муцениеце празднует победу

Исключенная из проектов с Прилучным Муцениеце празднует победу

Агата Муцениеце. Фото:instagram.com/agataagata
Актриса снимается в новом проекте. Агата Муцениеце играет главную женскую роль в сериале "Крюк". Партнером артистки по площадке стал Юрий Колокольников.
прочитано 301 раз

Минувший август выдался для актрисы довольно сложным. Агату Муцениеце отчислили из спектакля "Авантюристы поневоле", а также исключили из второго сезона сериала "В клетке". Интересно, что в обоих проектах артистка работала с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным. Агата и Павел развелись в июне этого, 2020 года.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Судя по всему, черная полоса в жизни Муцениеце подходит к концу. Агата празднует победу, ведь получила роль в новом сериале "Крюк". О начале работы в проекте знаменитость сообщила в личном микроблоге.

Съемки новой теленовеллы стартовали 2 сентября в Москве. Режиссером картины "Крюк" выступает Иван Оганесов. Первый сезон будет состоять из десяти серий. Премьера ленты назначена на весну 2021 года. Сериал эксклюзивно выйдет на видеосервисе MEGOGO.

Картина "Крюк" повествует о бывшем хоккеисте Никите Крюкове. Герой решил стать спортивным агентом. На новом поприще Никите приходится тяжело: никто не считается с его заслугами на льду. Крюков узнает, как работает спортивно-финансовая машина. Герой бросит вызов системе.

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Публикация от Agata M (@agataagata)

В комментариях к публикации поклонник поздравляют Агату Муцениеце. Подписчики радуются за знаменитость и желают ей дальнейших творческих побед.

"Когда закрылась одна дверь (спектакль), тут же открылась другая! Мои поздравления, Агата👍 и пожаааааалуйста не бросай блог, он очень мотивирует лично меня❤️❤️❤️ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – поддержал артистку фанат.

Автор: 3 сентября 2020, 10:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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