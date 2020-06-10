Поклонники сериала "Великолепный век" обсуждают редкое фото 76-летней Небахат Чехре: Любимая Валиде-Султан

Поклонники обсуждают редкое фото 76-летней Небахат Чехре. Актриса знакома отечественному зрителю по роли Валиде-Султан в сериале "Великолепный век".

Архивным кадром поделилась другая звезда турецкой теленовеллы, экранная дочь Небахат Чехре, Сельма Эргеч. Знаменитости запечатлены вне съемочной площадки. Артистки облачены в повседневную одежду. Компанию им составляет Нур Феттахоглу, сыгравшая роль наложницы правителя – Махидевран.

Звезды сериала "Великолепный век" давно не работают вместе, однако продолжают поддерживать дружеские отношения. Порой артистки посещают кафе и рестораны, чем приводят в восторг поклонников исторической теленовеллы.

По мнению поклонников, Небахат Чехре в свои годы выглядит потрясающе. Фанаты не перестают восхищаться красоте и грации артистки, отец которой, к слову, был родом из Грузии. "Любимая Валиде-Султан – прекрасна", – отметил пользователь Сети.

В своей стране Чехре по праву считается одной из самых красивых актрис. Небахат начала свою карьеру как манекенщица и фотомодель. В 15 лет она завоевала титул "Мисс Турция".

Исполнительница роли Валиде-Султан дважды была замужем. Но счастья в браке не знала. Артистка так и не смогла стать мамой. Ранее в интервью Небахат Чехре признавалась, что сериал "Великолепный век" позволил ей ощутить себя родителем. На экране она воплотила образ матери султана Сулеймана.

Оглядываясь на прожитые годы Чехре отмечает, что в целом довольна собственной судьбой. Ее окружают близкие люди, она любит выбранную профессию и та отвечает ей взаимностью. Артистка все еще не понимает, как ради мужчины можно отказаться от дела всей жизни. Небахат признает, что даже в ее возрасте есть шанс найти любовь, однако он слишком мал.