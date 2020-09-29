Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Вторник
29 сентября
Лента новостей
17:52
Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева
17:50
Жириновский предложил включить Нагорный Карабах в состав России
17:49
Известная актриса рассказала о бесплодии: Не дано
17:46
Брошенная и никому не нужная: Елизавета II осталась в гордом одиночестве
17:44
76-летняя Валиде-султан из сериала "Великолепный век" собралась под венец
17:10
Наркотики и измены: экс-жена Кержакова облила грязью спортсмена
17:01
Евросоюз устал от Украины – политолог
16:54
"Из меня выходят паразиты": оказавшаяся в клинике Волкова пришла в ужас
16:39
Стало известно о двоих детях 72-летнего Шуфутинского от молодой жены
16:26
"Рубят бабло и сидят на Канарах": мачеха выложила все тайны Нюши
16:26
Путин заявил о продлении выплат работающим с коронавирусом врачам
16:12
"Он невероятно аккуратен": известная актриса заявила об интимном моменте с Гариком Харламовым
16:01
Заявивший об убийстве Владимир Конкин еле стоял на ногах на похоронах дочери
15:51
Скандальное возвращение Жанны: младшая Фриске продолжает копировать знаменитую сестру
15:49
"Захотели новых ощущений": названа причина расставания Тимати с Настей Решетовой
15:46
Звезда сериала "Не родись красивой" призналась в измене мужу
15:23
"Перестало биться сердце": звезда "6 кадров" Медведева сообщила о большом горе
15:15
В Кремле ответили на вопрос о помощи Армении в споре из-за Карабаха
15:12
Бывшие жены Ивана Краско наплевали на его 90-летие
15:04
Эксперт назвал условия российской военной помощи Армении
14:59
Донецкий журналист о присоединении Донбасса к России: Громко сказано
14:53
Меган Маркл с мужем подложили королеве свинью
14:53
"Я больна": Меньшова рассказала о своей страсти
14:51
Секрет вечной стройности: как Мельникова из "Папиных дочек" похудела без диет
14:51
"Мне тачки бибикают!": Агата Муцениеце радуется вниманию незнакомых мужчин
14:32
Под капельницей: состояние Кристины Асмус резко ухудшилось
14:30
Сэкономил миллион: сколько стоит место под могилу дочери Конкиной на элитном кладбище
14:21
Оксану Федорову сняли в окружении мускулистых жеребцов
14:19
Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома
14:14
"Три промилле алкоголя и следы "Диазепама": что стало причиной смерти дочери Конкина
13:59
Дума призвала к скорейшему прекращению конфликта в Нагорном Карабахе
13:45
Политолог: Лукашенко дал пощечину России
13:45
"Я с детства везде виноватая": Бузова набросилась на родителей
13:42
Митя Фомин с отрубленными конечностями вызвал шок
13:26
"Как противно!": Малахов не заплатил Поргиной за визит
13:24
"На Алену Бабенко похожа": народ обсуждает внешний вид вернувшейся Елены Кориковой
13:23
Бледанс намерена победить смертельный вирус с помощью поцелуев
13:14
Краше Началовой: дочь Конкина в гробу выглядит сказочной принцессой
13:12
Россияне растаяли от танцев Галкина с дочерью
12:55
Загадочная история смерти Талькова: музыкант хранил под подушкой газовый пистолет
12:33
Бил головой о стол, пока не отключилась: жена обвинила звезду "Глухаря" в попытке удушения
12:32
Семья из Подмосковья подпольно торговала сильнодействующими препаратами без рецепта
12:29
Путин высказался о внешнем давлении на Белоруссию
12:19
Стал мужчиной: Газманов откровенно о лишении невинности в 13 лет
12:17
Тарзан решил нажиться на измене Королевой
12:05
Ребенок неожиданно отреагировал на известие о смерти дочки Конкина
11:59
Названы редкие и опасные симптомы ВИЧ
11:51
В семье Александра Серова произошло пополнение
11:48
Ученые раскрыли неожиданную опасность татуировок
11:32
В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Передовые умы бегут из Белоруссии из-за Лукашенко: Черная Луна над страной
Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно
"Я лишилась пожизненно всех концертов": Ирина Понаровская выступила с заявлением
Эксперт сообщил о закрытии шоу Кудрявцевой и Малахова
Политолог: Россия вступит в войну на стороне Армении в случае внешнего вмешательства
Сериалы

"Из меня выходят паразиты": оказавшаяся в клинике Волкова пришла в ужас

Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovawolka/
Звезда отечественного кино и сериалов отдыхает на Алтае. Екатерина Волкова поправляет здоровье в специальном центре.
прочитано 605 раз

В клинику знаменитость заселилась два дня назад. По словам Волковой, учреждение находится прямо на берегу реки Катунь. Из двухкомнатного номера Екатерины открывается живописный вид.

ПО ТЕМЕ

46-летняя Волкова оголила дряблый живот ради дочери: Что естественно, то не безобразно

Ходила с ним 10 лет: из тела актрисы Волковой извлекли осколок

Доктора центра назначили звезде отечественных сериалов множество улучшающих здоровье и внешний вид процедур. Скучать Екатерине некогда. В личном микроблоге Волкова уже отчиталась о лечении.

"Пока лежу на грелке и делаю процедуру Тюбаж с магнезией, напишу как у меня проходит, уже подходит к концу 3 день голодания. Отлично! Чувствую себя прекрасно! И вообще, думаю, здесь идеальное место для голода! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" - поведала актриса.

В клинике ранний подъем. После пробуждения артистке сделали "кружку Эсмарха", что по-простому называется клизмой, и отправили на зарядку. Также знаменитость ходила на массаж.

Сегодня Екатерине Волковой сделали мониторную очистку кишечника. "Увидела в ужасе как из меня выходят паразиты (они у всех есть, оказывается 🤦🏻‍♀️)", – сообщила звезда.

После процедуры артистка с другими клиентами центра поехала на экскурсию. Вернувшись с прогулки, звезда приняла ванну с настоем трав, и направилась на дыхательную йогу. Екатерина Волкова призналась, что уже чувствует перемены в лучшую сторону.

Автор: 29 сентября 2020, 16:54

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт назвал условия российской военной помощи Армении
Путин высказался о внешнем давлении на Белоруссию
Эксперт предупредил о радикализации белорусской оппозиции: Градус ненависти растет
Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко

Шоу-бизнес

Стало известно о двоих детях 72-летнего Шуфутинского от молодой жены
"Рубят бабло и сидят на Канарах": мачеха выложила все тайны Нюши
Заявивший об убийстве Владимир Конкин еле стоял на ногах на похоронах дочери
Скандальное возвращение Жанны: младшая Фриске продолжает копировать знаменитую сестру

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Известная актриса рассказала о бесплодии: Не дано

Актриса не считает это бедой
Сериалы

Звезда сериала "Не родись красивой" призналась в измене мужу

Актриса жалеет, что жестко поступила с ним
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома

Актриса передумала разводиться с Бари Алибасовым
Шоу-бизнес

Под капельницей: состояние Кристины Асмус резко ухудшилось

Актриса проходит курс лечения

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+