"Из меня выходят паразиты": оказавшаяся в клинике Волкова пришла в ужас

В клинику знаменитость заселилась два дня назад. По словам Волковой, учреждение находится прямо на берегу реки Катунь. Из двухкомнатного номера Екатерины открывается живописный вид.
Доктора центра назначили звезде отечественных сериалов множество улучшающих здоровье и внешний вид процедур. Скучать Екатерине некогда. В личном микроблоге Волкова уже отчиталась о лечении.
"Пока лежу на грелке и делаю процедуру Тюбаж с магнезией, напишу как у меня проходит, уже подходит к концу 3 день голодания. Отлично! Чувствую себя прекрасно! И вообще, думаю, здесь идеальное место для голода! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" - поведала актриса.
В клинике ранний подъем. После пробуждения артистке сделали "кружку Эсмарха", что по-простому называется клизмой, и отправили на зарядку. Также знаменитость ходила на массаж.
Сегодня Екатерине Волковой сделали мониторную очистку кишечника. "Увидела в ужасе как из меня выходят паразиты (они у всех есть, оказывается 🤦🏻♀️)", – сообщила звезда.
После процедуры артистка с другими клиентами центра поехала на экскурсию. Вернувшись с прогулки, звезда приняла ванну с настоем трав, и направилась на дыхательную йогу. Екатерина Волкова призналась, что уже чувствует перемены в лучшую сторону.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
Мужики смотрят только на внешность
я хочу быть страшная!
Возможно ли прекратить месячные?
Голосуем
Нужен ли железный занавес?
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
Вы верите в сглаз?