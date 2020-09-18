Ходила с ним 10 лет: из тела актрисы Волковой извлекли осколок

По словам знаменитости, у нее разболелся зуб. Спустя время актриса заметила нарастающий отек. "Поехала к врачу. Сделали снимок, а там, в десне, оказался осколок зуба, с которым я ходила лет десять", – рассказала Екатерина Волкова.
Знаменитость отметила, что воспаление развилось на фоне снижения иммунитета из-за простуды. Волковой разрезали десну. Доктор извлек остаток зуба. Сейчас Екатерина восстанавливается дома.
Звезда кино и сериалов не стала скрывать, что чувствует себя не лучшим образом. "Когда болеешь ничего тебя не радует", – сказала актриса. Волкова еще раз убедилась, что здоровье – самое важное в жизни.
Екатерина очень расстроена из-за того, что сорвала съемочную смену. Сейчас знаменитость работает в сериале "Скорая помощь".
"Простите за мое нытье, меня вот как раз сейчас некому пожалеть", – заметила Екатерина Волкова. Актриса уверена, что скоро все наладится, и она вернется к работе.
Знаменитость посоветовала поклонникам внимательнее относиться к своему здоровью. Артистка напомнила, что совсем скоро наступят холода, которые будут испытывать иммунитет на прочность. Екатерина Волкова призвала фанатов любить и беречь близких.
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