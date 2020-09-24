46-летняя Волкова оголила дряблый живот ради дочери: Что естественно, то не безобразно

Екатерина Волкова в личном блоге показала несколько откровенных снимков. Артистка заявила, что решилась на это ради дочери-подростка.

На черно-белых фотографиях звезда сериалов предстала в кружевном белье. Образ дополнило необычное украшение – бусы спускаются с шеи и опоясывают все тело.

Можно заметить, что фигура 46-летней актрисы выглядит неидеально. Вероятно, за последнее время Екатерина Волкова набрала несколько килограммов – живот слегка свисает над трусами. Впрочем, для своего возраста знаменитость выглядит прекрасно.

В подписи к снимкам артистка отметила, что ей было неловко раздевать перед камерой, однако она пошла на это, чтобы принять себя. По словам актрисы, ее дочь-подросток сейчас проходит стадию ненависти к внешности. Екатерина Волкова отметила, что в юношестве тоже страдала от стеснения и нелюбви к телу.

Поклонники поддержали актрису. Они заявили, что звезда выглядит прекрасно, и на такую фигуру грех жаловаться. "Молодец, что естественно то не безобразно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самое ужасное в наше время, социум навязывает кучу комплексов женщине, она должна быть худой, без морщин, всегда позитивной!", "Хороша и восхитительно сексуальна!", "Все очень даже классно; Я отвечаю!" – написали в комментариях.