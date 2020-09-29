Секрет вечной стройности: как Мельникова из "Папиных дочек" похудела без диет

Звезда сериала "Папины дочки" больше не сидит на диетах. 28-летняя Дарья Мельникова нашла для себя идеальную систему питания, которая позволяет держать вес в норме.

По словам артистки, в период с 16 до 23 лет она истязала себя ограничениями в еде. Знаменитость постоянно сидела на диетах, пробовала голодание. У Дарьи Мельниковой частенько случались срывы и приступы эмоционального переедания.

После вторых родов звезда сериала "Папины дочки" сильно набрала в весе. Чтобы избавиться от ненавистных килограммов, Мельникова начала изучать специализированную литературу. Дарья узнала об интуитивном питании. Как заметила артистка, с тех пор она забыла о страхе поправиться.

Отметим, что метод интуитивного питания основан на убеждении, что тело дает нам сигналы о голоде и насыщении, к которым обязательно надо прислушиваться. Эта система исключает всякого рода ограничение и подсчет калорий.

Дарья Мельникова добавила, что старается употреблять полезные продукты. В рацион знаменитости входят овощи, хорошие жиры, качественное мясо и рыба. Звезда сериала "Папины дочки" не злоупотребляет сладким, избегает глютена и редко балует себя фастфудом.

"Хотя бывают "плохие" периоды, когда на завтрак обед и ужин я ем шавуху", – призналась актриса. Дарья Мельникова сообщила также, что иногда соблюдает православные посты.