"На Алену Бабенко похожа": народ обсуждает внешний вид вернувшейся Елены Кориковой

В последнее время знаменитость не появляется в публичном пространстве. Не так давно актриса купила жилплощадь в Черногории, там и осела. Елена Корикова не участвует в скандальных ток-шоу и мало снимается.
Посты в соцсетях звезды сериала "Бедная Настя" появляются все реже и реже. Видимо, именно поэтому свежая публикация знаменитости в "Инстаграм" была встречена с большим восторгом. Поклонники успели соскучиться по Кориковой.
Елена показала фанатам новый снимок. Кадр был создан в салоне авто. Актриса сообщила, что решила напомнить о себе подписчикам возвращением в Сеть.
Пользователи Сети завалили звезду сериала "Бедная Настя" комплиментами. Кто-то из интернет-обывателей заметил, что с возрастом Елена Корикова становится похожа на коллегу по цеху Алену Бабенко. У артисток, видимо, нашлись общие черты.
"Лена Корикова– это эталон красоты навсегда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Леночка, скучали! Вы настоящая! Прекрасная и очаровательная!❤️🙏🎆", "Не знаю,.....снимите эту шляпу и улыбайтесь🙌", "Конечно соскучились ❤❤❤ уже начала переживать, как раз на днях просмотрела Ваши публикации, думаю, может что пропустила🤗", "Как Вас давно не было видно 😍😍😍", "Вы на Алену Бабенко похожа!)" – рассуждают пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", в последнее время Елена Корикова не дает интервью и скрывает подробности личной жизни. Между тем минувшим летом артистка проговорилась, что тайно вышла замуж. Звезда сериала "Бедная Настя" начала носить обручальное кольцо.
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