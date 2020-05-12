Побрившаяся наголо звезда "Не родись красивой" Уварова: Мне растопыривали уши!

Теленовелла "Не родись красивой" о неказистой секретарше главы большой компании Кате Пушкаревой вышла на экраны в 2005 году. С первых эпизодов сериал полюбился зрителям и прославил участвовавших в нем актеров. В 2020-м ленте исполняется 15 лет, но зрители не забыли эту наивную историю любви страшненькой помощницы и босса-красавца.
Главную роль в сериале "Не родись красивой" исполнила Нелли Уварова. Чтобы вжиться в роль Кати Пушкаревой, актрисе пришлось пойти на ухищрения.
Ради образа она целый год ходила в настоящих брекетах и носила очки. "А еще мне растопыривали уши!" – призналась знаменитость.
Уварова отметила, что многим ее коллегам приходится идти на жертвы ради работы. Она, например, побрилась наголо, чтобы сыграть в сериале "Закрытый сезон". А на съемках теленовеллы "Мамочки" Нелли пришлось носить под одеждой специальные накладки для увеличения объемов тела. Для артистки это стало настоящим испытанием: работа шла в июле и августе, поэтому в костюме было очень жарко.
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