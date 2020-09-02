"Воздушная невеста": Карпович в белом платье попала на видео

В последние несколько месяцев артистка не сходит со страниц прессы. Мирославе Карпович приписывают роман со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Актрису ситкома "Папины дочки" называют разлучницей, дескать, она увела знаменитость из семьи.
Мирослава Карпович на нападки недоброжелателей внимания не обращает. Более того, по словам артистки, она смогла раскрутить личный аккаунт в "Инстаграм". В обычных условиях, чтобы сделать микроблог популярным, необходимо либо очень много времени, либо деньги. Благодаря скандалу у Карпович все получилось быстро и бесплатно.
Теперь в аккаунте звезды сериала "Папины дочки" все чаще появляются свежие публикации. Так, например, артистка показала минутный ролик бекстейджа съемок. Мирослава участвовали в яркой фотосессии.
Мирослава Карпович примерила несколько образов. Особенно поклонникам понравилось белое кружевное платье с открытой спиной. Наряд фанаты сравнили с подвенечным.
"Какая же Вы красивая 🌹🌹🌹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мирослава,Вы прекрасны)", "Мирослава, ты Волшебная✨В тебе столько энергии, позитива, легкости, света❤️", "Белое платье бомбическое🔥🔥🔥", "Первый образ как будто легкая и воздушная невеста. И вообще Кому то очень повезло с такой красотой", – хвалили звезду комментаторы.
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