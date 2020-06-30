44-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли продемонстрировала стройное тело в микрокупальнике

44-летняя артистка из сериала "Клон" наслаждается теплыми деньками. Джованна Антонелли показала, как загорает в микрокупальнике.

Артистку из Бразилии в России многие знают благодаря роли Жади в теленовелле 2000-х "Клон". Между тем на родине Джованна Антонелли известна не только актерскими работами. Знаменитость является успешной бизнесвумен.

У Антонелли есть собственный бренд одежды, именная линия парфюма и небольшое производство сумок. Также звезда сериала "Клон" занимается инвестированием средств в прибыльные сторонние проекты.

Кроме того, не забывает Антонелли о съемках в кино и сериалах. В 2018 году на экраны вышла лента с участием артистки "Второе солнце". За два года до этого свет увидела теленовелла с похожим названием "Восходящее солнце", где артистка также сыграла главную женскую роль.

О том, задействована ли сейчас Джованна в каком-нибудь телевизионном проекте, неизвестно. Судя по соцсетям, знаменитость сейчас совершенно свободна. Звезда сериала "Клон" публикует снимки себя любимой. На свежих кадрах она запечатлена на шезлонге в микрокупальнике.

Отметим, что 44-летняя артистка сохранила потрясающую фигуру. Мать троих детей, Джованна Антонелли выглядит подтянутой.

Напомним, артистка родила первенца от коллеги по цеху, звезды сериала "Клон" Мурилу Бенисиу. Сын звезд Пьетро уже отметил 15-летие. В отношениях с режиссером Леонарду Ногейра Джованна Антонелли родила близнецов Антонию и Софию. Артистка и кинематографист вместе много лет, однако регистрировать отношения не хотят.