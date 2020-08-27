"Вам стыдно бывает?": разгоряченную Гузееву сняли с бутылкой после откровений об алкоголизме

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева умеет хорошо отдыхать. И на свадьбе своей коллеги Юлии Зиминой пошла, что называется, вразнос.

На торжество звезда программы Первого канала "Давай поженимся!" пришла в компании дочери Ольги. Правда, заранее попросила наследницу не называть невесту "тетей Юлей", как когда-то в детстве.

Лариса Гузеева отлично провела время на свадьбе Юлии Зиминой. И снимками с торжества сейчас заполнен весь Интернет. На одном из них разгоряченная Лариса с открытым ртом одной рукой держит бутылку, а другой обнимает невесту. К счастью, она относится к себе с иронией, поэтому столь неоднозначный кадр подписала: "Если вы на свадебных фотографиях красивая, значит свадьба была ненастоящая".

Судя по всему, пиво Лариса пила прямо из горла, забыв, наверное, что это моветон, не достойный настоящей леди. Ее многочисленные поклонники тут же стали спорить, есть ли у 61-летней Гузеевой проблемы с алкоголем. "Ну Лара! Это и не только на свадьбах! А потом неделю стыдно за себя как! Ты вроде и не помнишь, или делаешь вид, что там был не ты. А тебе рассказывают твои знакомые или сослуживцы! " – пишут одни. "Нарколога спроси! Гузеева Лора ведет здоровый образ жизни и не пьет!" – отвечают другие.

Напомним, в одной из программ "Давай поженимся!" Гузеева призналась: "Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке. Я в этом жила!" Оказалось, что на съемках фильма "Соперницы" актриса познакомилась с ассистентом режиссера Ильей, который стал ее мужем. Увы, он оказался алкоголиком и наркоманом, склонным к насилию.

"Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо – не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей", – откровенничала Лариса.