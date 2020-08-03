Телеканал ТНТ покажет сериал "Фитнес" с Софьей Зайкой и Романом Курцыным

В центре сюжета ситкома девушка по имени Ася. Фигура героини далека от идеала, что очень мешает ей в личной жизни. Возлюбленный девушки неудовлетворен ее формами и постоянно осуждает пышку за несоответствие стандартам красоты.
Ася мечтает прийти в форму, однако занятия в фитнесс-клубе ей не по средствам. Героиня сериала "Фитнес" находит выход из ситуации: она устраивается в заведение администратором. Теперь в свободное от работы время девушка тренируется под наблюдением замечательного тренера.
По словам исполнительницы главной роли Софьи Зайки, главная тема сериала "Фитнес" – любовь. Также авторы картины хотели показать, как важно развивать себя, бороться с ленью и отсутствием внутренней гармонии.
Между тем артистка Марианна Шультц считает, что сериал "Фитнес" – это борьба со стереотипами. "Навязанные истории похудения – это прошлый век", – рассудила звезда.
Артистке вторит коллега по цеху Борис Дергачев. Он считает, что сериал "Фитнес" учит любить себя таким, какой ты есть. Дергачев отмечает, что принятие собственного амплуа – важное качество для артиста. На примере героини Аси сценаристы ленты пытаются показать, что дело не в красоте тела, а в восприятии себя самого.
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