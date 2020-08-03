Звезда сериала "Чики" Ирина Носова прокомментировала слухи о романе со сценаристом проекта

Звезда сериала "Чики" рассказала о личной жизни. Ирина Носова раскрыла природу своих отношений со сценаристом проекта Антоном Коломейцем.

Актриса и один из создателей проекта часто публикуют совместные снимки в соцсетях. На многих кадрах Антон и Ирина запечатлены в обнимку. Тот факт, что Носова и Коломеец очень близки, не ускользнул от внимания пользователей Сети. Молодым людям приписывают роман.

Между тем звезда серила "Чики" эту информацию опровергает. В свежем интервью актриса заявила, что с Коломейцем ее связывают только дружеские отношения. Как оказалось, Антон и Ирина земляки – жили в Новосибирске. Более того, молодые люди учились вместе.

"Много лет дружим, оба переехали в Москву, но по отдельности", – подчеркнула Носова. Артистка добавила, что замуж за сценариста не собирается. Отношения с ним она охарактеризовала как творческий союз. "Свадьба с ним не грядет точно", – заметила Ирина. Носова добавила, что ее сердце свободно.

Говоря о сериале "Чики", артистка призналась, что не ожидала такого количества положительных отзывов от зрителей. В соцсетях на Ирину Носову обрушилась лавина из сообщений. Поклонники теленовеллы пишут артистке, спрашивают о судьбе теленовеллы.

Ранее стало известно, что лента "Чики" будет ограничена одним сезоном. Авторы не собираются делать вторую часть.