Видеосервис More.tv заступился за обвиненный в пропаганде ЛГБТ и феминизма сериал "Чики"

Премьера ленты состоялась в начале июня. Сериал "Чики" опубликован на платформе More.tv. Проект стал одним из самых популярных по запросам и просмотрам в интернете за последний месяц.
На теленовеллу обратила внимание Ольга Баранец – руководитель организации "Общественный уполномоченный по защите семьи". Глава объединения направила жалобу в МВД, обвинив руководство More.tv в пропаганде феминизма и нетрадиционных интимных отношений.
В своем заявлении Баранец подчеркнула, что в сериале "Чики" делается акцент на гомосексуальной ориентации несовершеннолетнего ребенка одной из главных героинь. Как заметил руководитель общественной организации, в теленовелле демонстрируется одобрительное отношение родительницы к поведению мальчика. Также глава объединения пришла к выводу, что мужчины в ленте изображены однобоко: либо преступниками, либо безвольными личностями.
Видеосервис More.tv прокомментировал обвинения в официальном инстаграм-аккаунте. Представители платформы подчеркивают, что сериал "Чики" имеет ограничение по возрасту 18+. В ленте поднимаются насущные темы – социальное насилие и необходимость корректировки социальных ролей. Лента акцентирует внимание на важности семейного воспитания и значимой роли отцов в развитии детей.
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