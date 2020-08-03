Родившая звезда "Холопа" Ольга Дибцева сбросила 35 килограммов без изнуряющих тренировок и диет

Звезда сериала "Мылодрама" и фильма "Холоп" сумела избавиться от лишнего веса. Ольга Дибцева не изнуряла себя тренировками и диетами.

В декабре 2019 года 34-летняя артистка стала мамой. Во время беременности Ольга Дибцева не ограничивала себя в питании и к моменту родов поправилась до 93 килограммов. По словам звезды "Холопа", ей стало тяжело ходить.

Из роддома Дибцева вышла, имея вес 82 килограмма. Артистка решила взять себя в руки и вернуть былые формы. За шесть месяцев Ольга потеряла 19 килограммов, но на этом не остановилась. Сейчас знаменитость стройнее, чем до беременности. Всего она похудела на 35 килограммов.

Ольга Дибцева подчеркнула, что не сидела на экстремальных диетах и не изнуряла себя спортом. Звезда фильма "Холоп" обратилась к врачу-диетологу. Специалист научил артистку питаться так, чтобы не переедать, и рассказал, как не терять мотивацию на пути к заветной стройности. Также Дибцева ходила на массаж.

Артистка призналась, что в начале весны прошла кастинг в новый сериал. По задумке авторов проекта, ее героиня носит прилегающие к телу наряды. Желание быть красивой в кадре удерживало Ольгу от срыва.

Отметим, что звезда фильма "Холоп" является противницей не только экстремальных диет, но и уколов красоты. Ольга Дибцева считает, что лицо актрисы должно быть подвижным. Мимические морщины – это естественно.