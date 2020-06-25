Ольга Дибцева располнела во время беременности: На премьере "Холопа" в конце декабря я уже еле стояла

Звезда сериала "Мылодрама" и фильма "Холоп" рассказала, как худела после родов. Ольга Дибцева питалась "по принципу тарелки".

Артистка стала матерью в конце декабря 2019 года. Знаменитость родила дочь. По словам Ольги Дибцевой, за время беременности она сильно поправилась. "Рожать я шла с весом 93 килограмма", – призналась звезда и добавила, что это при росте 167 сантиметров.

"На премьере "Холопа" в конце декабря я уже еле стояла. Из роддома вышла с весом 82 и это была катастрофа – я смотрела на себя и плакала", – поведала Ольга.

За шесть месяцев актриса избавилась от 18 килограммов. Впрочем, Дибцева считает, что в идеальную форму еще не пришла. Она собирается сбросить еще восемь-десять килограммов.

Звезда фильма "Холоп" отметила, что не сидела на какой-то специальной диете. По словам Ольги, система питания, в которой четко прописан рацион, не для нее – это гарантия срыва. Дибцева принимала пищу пять раз в день: завтрак, обед, ужин и два перекуса.

Ела Ольга по "принципу тарелки". Суть метода в том, что тарелку диаметром 21 сантиметр примерно наполовину заполняют свежими овощами, на треть – красным мясом, птицей или рыбой, еще на треть – злаками.

"В день надо съесть три тарелки и два перекуса - фрукты или молочка. Когда хотелось сладкого, ела замороженные ягоды с чаем как конфеты", – сказала звезда кино и сериалов. Также Ольга Дибцева делала массаж и много ходила пешком.