Звезда сериала "Ольга" была вынуждена подрабатывать плотником

Уже в юности Василий Петрович решил, что будет актером. Именно поэтому он поступил в театральное училище и долгое время общался с Михаилом Ефремовым и Сергеем Гармашем.
Кортуков был востребован как в театре, так и в кино. Но почему-то все режиссеры считали, что Василию идеально подходит роль пьяницы. На протяжении нескольких лет актер исполнял драматические роли, в которых находил отражение самого себя.
"Сыграть пьяного на самом деле легко. Многие знакомые не верили, что я в жизни не пью. Я даже умел делать взгляд, позволявший считать, что я пьян", – заявил в одном из интервью Василий Петрович.
Но все изменилось, когда артиста перестали приглашать на съемки. Популярность Кортукова быстро упала, а актер остался ни с чем у разбитого корыта.
В этот нелегкий период Василий начал искать дополнительные источники заработка. Актер переквалифицировался в плотники и на 15 лет забросил актерское ремесло.
Артисту приходилось копаться с древесиной и пытаться прокормить себя. По словам Кортукова, он еженедельно ходил на рыбалку или охоту, собирал грибы и ягоды. В общем, Василий точно не голодал.
Уже через несколько лет актер понял, что не готов вести подобный образ жизни. Тогда он и вернулся в Москву, чтобы восстанавливать былые контакты.
В Санкт-Петербурге Василий не был известен, поэтому ему пришлось отправиться в столицу. Если бы не давние друзья актера, то он так бы и остался никому не известным плотником.
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