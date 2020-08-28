Стало известно о разводе Кончаловского с известной актрисой

Племянник Никиты Михалкова, Дмитрий Кончаловский, сообщил о переменах личной жизни. Жена журналиста, актриса Ольга Спиркина, решила подать на развод.

Кончаловский поведал, что переживает очень непростой период. Скрывать личные проблемы Дмитрий устал. По словам журналиста, он приложил много усилий, чтобы сберечь свой брак, но они оказались тщетными.

"Видит Бог – я делал все, что было в моих силах, чтобы сохранить наш союз, но Оля не пожелала. Жаль..." – написал в личном микроблоге племянник Михалкова.

Жена журналиста, звезда кино и сериалов Ольга Спиркина, ситуацию с разводом не комментирует. Актриса сейчас в Турции. В "Сторис" личного "Инстаграм" знаменитость рассказывает об отдыхе в комфортабельном отеле. Компанию артистке составляет коллега по цеху Елена Борзова.

Интересно, что несколько дней назад Ольга Спиркина в соцсетях рассуждала об отношениях между супругами. Артистка поинтересовалась у подписчиц, стоит ли жить с неудачником.

"Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. А мне интересно: это что же – если мужчина не успешен, снова виновата женщина?" - задалась вопросом актриса.

Неуспешных мужчин Ольга Спиркина условно разделила на две категории. Первых она сравнила с Иванушкой из сказки, который лежит на печи, ничего не делает, а только ищет виноватых в своих бедах. Вторые, по мнению актрисы, постоянно что-то пробуют, стараются, часто терпят провал, но хотя бы делают попытки.

"Стоит ли ты давать шанс спутнику, решайте сами. Любите и принимайте. Вот и весь совет. Поддерживайте, верьте, вдохновляйте! А если любви нет, зачем это все терпеть? Все мы знаем – люди не меняются. Или меняются?" – рассуждала Ольга Спиркина.