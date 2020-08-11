Рак забрал у Иветти из сериала "Клон" близкого человека

Артистка призналась, что успехам на подиуме и в кино обязана папе, Эмилю Фишеру. Родитель верил в талант Веры и помог ей попасть на конкурс "Мисс Бразилия" в 1969 году. Победа в состязании красавиц определила будущее звезды сериала "Клон".
По словам 68-летней Фишер, сегодня она особенно нуждается в поддержке папы. Артистка мечтает еще раз почувствовать тепло отцовских рук, услышать ласковые слова. Она расстроена из-за происходящего в мире.
Знаменитость поведала, что именно родитель подарил ей имя Вера, хорошее образование и чувство свободы. Эмиль научил дочь уважать чужое мнение, даже если оно содержит явное противоречие.
Звезда сериала "Клон" опубликовала архивный снимок. Знаменитость и ее папа запечатлены в купальных нарядах. По словам Фишер, кадр сделан на одном из трех главных пляжей Рио-де-Жанейро, который носит название Леблон. Она добавила, что на момент создания фото носила под сердцем дочь Рафаэлу. Эмиль с нетерпением ждал появления внучки.
Когда звезде сериала "Клон" было 29 лет, она потеряла папу. Мужчина умер от рака спустя шесть месяцев после рождения долгожданной внучки. Эмиль долго сражался с недугом, однако после смерти сына Вернера сдался.
Актриса пообещала папе, что преодолеет все свалившиеся на нее трудности. Она поблагодарила родителя за непоколебимую любовь. Знаменитость не забыла уроки отца.
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