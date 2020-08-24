Звезду "Глухаря" Викторию Тарасову прооперировали

Несколько месяцев артистка изнемогала от жутких болей в плече. В начале лета Виктория Тарасова получила травму, поднимая тяжелый ящик. Врачи не могли поставить точный диагноз. Медики несколько раз прописывали звезде блокаду, которая была малоэффективна.
Два дня назад Тарасову прооперировали. Знаменитость провела на столе хирурга два с половиной часа. От наркоза Виктория отходила сутки. "Жесть полная: теперь у меня четыре дырки и небольшой шовчик!" – поведала знаменитость.
Звезда сериала "Глухарь" поправляется. Врачи довольны результатом хирургического вмешательства. Доктора смогли поставить актрисе точный диагноз. "У меня как-то неправильно бицепс заломился", – пояснила Виктория. Хирурги вернули мышцу плеча в правильное положение.
Бицепс еще немного ноет. Знаменитости ставят обезболивающие уколы и капельницы. Артистка проведет в госпитале неделю. Позже ей предстоит пройти курс реабилитации.
На больничной койке Виктория Тарасова не скучает – разрабатывает поврежденную руку. Знаменитость взяла с собой вязание, чтобы тренировать больную конечность, как советовали медики.
Друзья и родственники ежедневно интересуются самочувствием звезды. К сожалению, из-за пандемии коронавируса посетителей в медицинское учреждение не пускают.
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