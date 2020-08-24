49-летняя Виктория Тарасова из "Глухаря" о замужестве и ЭКО: Если получится, то почему нет?

Звезда сериала "Глухарь" рассказала о личной жизни. У Виктории Тарасовой есть возлюбленный, которого она пока скрывает от общественности.

Артистка не исключает, что скоро вновь пойдет под венец. На роль будущего мужа у звезды сериала "Глухарь" уже есть претендент. Виктория Тарасова руководствуется правилом "счастье любит тишину", поэтому имя избранника держит в секрете.

Знаменитость не отказалась бы вновь стать мамой. 49-летняя актриса положительно относится к суррогатному материнству. По словам звезды, за рубежом новыми технологиями в области репродукции пользуются даже те, у кого нет медицинских показаний для этого.

"Как пойдет... Если получится, то почему нет?" – говорит о пополнении в семье Тарасова.

Тем не менее серьезно думать о ребенке знаменитость будет только после замужества. Деньги на ЭКО звезда не откладывает. Эти заботы она оставит потенциальному супругу.

Отметим, что у звезды сериала "Глухарь" уже есть взрослый сын. Наследнику артистки 22 года. Молодой человек состоит в серьезных отношениях. Виктория Тарасова надеется, что дело дойдет до свадьбы. Впрочем, по словам актрисы, сын и невестка регистрировать брак и дарить ей внука в ближайшие годы не планируют. "Они говорят: "Выходи сама замуж и рожай", – поведала Тарасова.