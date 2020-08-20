Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова об измене мужа с подругой: Все, что ни делается, к лучшему!

С изменником артистка развелась. Поначалу она очень переживала из-за рухнувшего брака, однако спустя время смогла взять себя в руки. К звезде сериала "Глухарь" пришло осознание: не все люди сволочи, и не все подруги способны на подлость.
Знаменитость всегда готова дать человеку второй шанс. Виктория Тарасова не держит сердце закрытым. Актриса считает, что страдания – от безделья, и руководствуется поговоркой "все, что ни делается, к лучшему". Она считает, что не получила бы роль Ирины Зиминой в "Глухаре", не случись в ее жизни развод.
В одном из интервью Виктория Тарасова сообщила, что незадолго до появления сына супруг охладел к ней. Когда артистка забеременела, муж был рад ребенку, но ближе к родам ситуация резко изменилась.
"Мне нужно было ехать в роддом, он и сказал: "Да, пошла ты к черту со своим ребенком", – призналась звезда сериала "Глухарь". К медикам Тарасова отправилась одна. Роды были сложными, ребенок чуть не погиб. Артистка и ее малыш месяц находились под наблюдением докторов. На выписке из роддома мужа актрисы не было.
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