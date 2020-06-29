Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова получила серьезную травму

Артистка стала участницей благотворительной акции "Помоги детям". Знаменитость содействовала выгрузке продовольствия. Звезда сериала "Глухарь" таскала ящики с овощами. "К нам пришла огромная, семитонная фура с помидорами для детишек", – поведала Виктория Тарасова.
В самый разгар работы актриса почувствовала сильную боль в руке. Артистка решила, что потянула мышцу. Первое время Тарасова не обращала внимания на дискомфорт, однако со временем неприятные ощущения только усиливались.
Звезда сериала "Глухарь" обратилась к медикам. Доктора выяснили, что знаменитость порвала сухожилие плечевого сустава. Виктория умирала от боли, и ей сделали медикаментозную блокаду.
В месте травмы у артистки развилось воспаление. "Сижу на обезболивающих", - рассказала знаменитость.
Виктории Тарасовой предстоит операция. Артистка с удовольствием отказалась бы от хирургического вмешательства, однако без него не обойтись. Сейчас звезда сериала "Глухарь" общается с врачами и ищет хорошую клинику.
Артистка отмечает, что близкие называют ее ходячей катастрофой. Виктория постоянно попадает в передряги. Несколько лет назад во время гастролей Тарасова оступилась во время выступления. Врачи диагностировали у звезды разрыв крестовой передней связки и мениска, последний пришлось удалить.
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