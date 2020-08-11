Звезда "Зачарованных" Алисса Милано потеряла волосы из-за болезни

Около недели назад американская артистка рассказала, что переболела коронавирусом. Недуг звезда "Зачарованных" перенесла еще в конце марта, однако его последствия она ощущает до сих пор.
Инфекция сильно подорвала здоровье Алиссы Милано. Недомогание артистка чувствует уже четыре месяца: головокружение, одышка, проблемы с сердцем и циклом.
А накануне Милано рассказала о еще одной неприятности, которую ей подарила болезнь. На фоне перенесенного коронавируса Алисса начала лысеть. Звезда "Зачарованных" показала шокирующее видео: во время расчесывания она прядями теряет волосы.
"Я решила показать вам, что COVID-19 сделает с твоими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно", – подписала видео американская знаменитость.
Напомним, минувшей весной Алисса Милано трижды сдавала тест на COVID-19. Результаты исследований были отрицательными. Между тем знаменитость ощущала все симптомы заражения инфекцией. Некоторое время звезде сериала "Зачарованные" помогал дышать портативный аппарат ИВЛ. Антитела к коронавирусу в организме актрисы обнаружили только после четвертого исследования, которое провели неделю назад.
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