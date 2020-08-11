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Звезда

Звезда "Зачарованных" Алисса Милано потеряла волосы из-за болезни

Алисса Милано. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Зачарованные" напомнила поклонникам об опасности коронавирусной инфекции. По словам Алиссы Милано, COVID-19 лишил ее не только здоровья, но и красоты. Актриса потеряла половину волос.
прочитано 757 раз

Около недели назад американская артистка рассказала, что переболела коронавирусом. Недуг звезда "Зачарованных" перенесла еще в конце марта, однако его последствия она ощущает до сих пор.

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Инфекция сильно подорвала здоровье Алиссы Милано. Недомогание артистка чувствует уже четыре месяца: головокружение, одышка, проблемы с сердцем и циклом.

А накануне Милано рассказала о еще одной неприятности, которую ей подарила болезнь. На фоне перенесенного коронавируса Алисса начала лысеть. Звезда "Зачарованных" показала шокирующее видео: во время расчесывания она прядями теряет волосы.

"Я решила показать вам, что COVID-19 сделает с твоими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно", – подписала видео американская знаменитость.

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Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa)

Напомним, минувшей весной Алисса Милано трижды сдавала тест на COVID-19. Результаты исследований были отрицательными. Между тем знаменитость ощущала все симптомы заражения инфекцией. Некоторое время звезде сериала "Зачарованные" помогал дышать портативный аппарат ИВЛ. Антитела к коронавирусу в организме актрисы обнаружили только после четвертого исследования, которое провели неделю назад.

Автор: 11 августа 2020, 13:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Когда выпадают волосы нельзя пользоваться кондицеонером,
маску только на кончики волос,а луше масло,и не расчёсывать
мокрыми.
1

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