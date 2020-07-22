Располневшая звезда "Зачарованных" Алисса Милано показала фигуру в купальнике

Алисса Милано отправилась на прогулку на яхте вместе с отпрысками. 47-летняя звезда сериала "Зачарованные" продемонстрировала фигуру в купальнике.

Фотоотчет из поездки знаменитость опубликовала в личном микроблоге. На снимках можно увидеть шестилетнюю дочь Алиссы, Элизабеллу, восьмилетнего сына Майло, а также мужа знаменитости Дэвида Баглиари.

Покрасоваться перед камерой не забыла и сама Алисса Милано. Артистка продемонстрировала аппетитные формы. Знаменитость, как показалось, немного поправилась за карантин. Впрочем, перемены во внешности артистке пошли только на пользу.

Для отдыха на катере звезда сериала "Зачарованные" выбрала раздельный купальник танкини в полоску. Верх этого наряда представляет собой маечку, которая отлично скрывает лишние сантиметры в области талии.

Судя по кадрам, супруг и старший ребенок звезды сериала "Зачарованные" занимаются вейкбордингом. Сама же Милано подобные развлечения не любит. Более того, актриса очень боится воды. Из-за этой фобии у знаменитости не раз были проблемы на работе. Например, съемки серии "Зачарованных" "Ведьмин хвост" из-за страха актрисы были под угрозой срыва. В этом эпизоде героиня Алиссы, Фиби, превращается в русалку и ныряет в океан.

Напомним, муж звезды сериала о трех ведьмах Дэвид Баглиари работает спортивным агентом. Свадьба пары состоялась в августе 2009 года.