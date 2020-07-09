Начинала со стриптиза: стало известно пикантное прошлое Юлии Такшиной

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина отмечает свое сорокалетие. Оказывается, популярная артистка мечтала быть журналисткой.

Знаменитость прошла долгий путь от стриптизерши до звезды кино. Она рассказала, что в юности хотела стать акулой пера.

Однажды ей представилась счастливая возможность пройти кастинг на роль в сериале "Не родись красивой". Удача улыбнулась девушке, и она сыграла Викторию Клочкову, которая была главной соперницей Кати Пушкаревой.

На съемках у артистки начался роман с одним из героев сериала – Григорием Антипенко. Актер влюбился в Юлию Такшину. Актриса также работала в балете, выступая с Олегом Газмановым. Позднее она познакомилась с Сергеем Зверевым, с которым также сотрудничала в качестве модели.

Артистка родила гражданскому мужу двоих детей, но это не спасло пару от расставания. Первое время Антипенко постоянно был с избранницей и наследниками. Однако потом отношения звездной пары не заладились. Актер оставил экс-возлюбленной и сыновьям квартиру. Мужчина не забывает о наследниках. Мальчики часто видятся с отцом.

В настоящее время Юлия Такшина продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Она востребована у режиссеров. что касается личной жизни, то пока сердце звезды свободно. Актриса верит, что еще встретит мужчину, который станет для нее опорой.