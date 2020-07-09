Начинала со стриптиза: стало известно пикантное прошлое Юлии Такшиной

Знаменитость прошла долгий путь от стриптизерши до звезды кино. Она рассказала, что в юности хотела стать акулой пера.
Однажды ей представилась счастливая возможность пройти кастинг на роль в сериале "Не родись красивой". Удача улыбнулась девушке, и она сыграла Викторию Клочкову, которая была главной соперницей Кати Пушкаревой.
На съемках у артистки начался роман с одним из героев сериала – Григорием Антипенко. Актер влюбился в Юлию Такшину. Актриса также работала в балете, выступая с Олегом Газмановым. Позднее она познакомилась с Сергеем Зверевым, с которым также сотрудничала в качестве модели.
Артистка родила гражданскому мужу двоих детей, но это не спасло пару от расставания. Первое время Антипенко постоянно был с избранницей и наследниками. Однако потом отношения звездной пары не заладились. Актер оставил экс-возлюбленной и сыновьям квартиру. Мужчина не забывает о наследниках. Мальчики часто видятся с отцом.
В настоящее время Юлия Такшина продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Она востребована у режиссеров. что касается личной жизни, то пока сердце звезды свободно. Актриса верит, что еще встретит мужчину, который станет для нее опорой.
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