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Сериалы

"Некоторым людям нравится страдать": Такшина из "Не родись красивой" об отношениях с экс-мужем Антипенко

Юлия Такшина и Григорий Антипенко. Фото: Alexei Pantsikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актеры Юлия Такшина и Григорий Антипенко поддерживают отношения ради общих детей. У экс-возлюбленных подрастают сыновья – Иван и Федор. 
прочитано 310 раз

Такшина и Антипенко познакомились на съемках сериала "Не родись красивой" в середине 2000-х. Долгое время влюбленные скрывали роман. Официально о том, что они пара, Юлия и Григорий объявили только после завершения проекта.

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Артистка подарила избраннику двух сыновей. Знаменитости были вместе шесть лет, однако до ЗАГСа так и не дошли. До сих пор точно не известно, что послужило причиной расставания. Между тем Юлия говорила в одном из интервью, что инициатором разрыва был Григорий. По ее словам, Антипенко оставил ей и детям квартиру, а сам переехал в арендованное жилье.

Сегодня звезды сериала "Не родись красивой" стараются сохранять хорошие отношения ради отпрысков. Юлия признается, что жить в негативе неприемлемо для нее. Артистка уверена, что если живешь с неприятием к кому-либо, то жизнь складывается не лучшим образом. Ситуацию, по словам Такшиной, какой бы болезненной она ни была, надо принять и отпустить.

"Некоторым людям нравится страдать. Но это неправильно. Если вы хотите жить дальше и радоваться, а не изводить себя негативом, нужно постараться наладить отношения. Особенно, если у вас есть дети", – цитирует артистку Vrn.kp.ru.

Звезда сериала "Не родись красивой" напомнила, что время лечит. Тем, кого плохие мысли не отпускают, актриса посоветовала сходить к батюшке и почитать Евангелие. Там, как считает Юлия, можно найти ответы на любые вопросы.

Знаменитость отметила, что для нее, как для православного человека, отношения вне брака невозможны. Если мужчина не хочет брать ответственность за свою женщину, то связываться с ним не стоит. "Так что, если заводить отношения, то только для того, чтобы создать семью. Я считаю, неправильно, когда женщина ведет разгульный образ жизни", – считает Юлия Такшина. Сама артистка мечтает найти такого человека, с которым проживет всю жизнь.

Автор: 13 марта 2020, 15:59

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