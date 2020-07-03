Звезда сериала "Сверхъестественное" Джеффри Дин Морган может сыграть в третьем сезоне "Пацанов"

Продюсер, сценарист и режиссер сериала "Пацаны", Эрик Крипке, заявил, что готов предложить 54-летнему артисту работу. Сейчас шоураннер придумывает, как присоединить Джеффри Дина Моргана к основному касту. У него уже есть на примете роль для звезды "Сверхъестественного".
Контракт с создателями сериала "Пацаны" Джеффри Дин Морган пока не подписал. На ситуацию влияет занятость артиста на съемках картины "Ходячие мертвецы".
Отметим, что Морган еще в прошлом году выразил желание сняться в проекте Крипке. Джеффри сказал об этом в соцсетях. Тогда Эрик ответил, что рассмотрит кандидатуру актера, и, как оказалось, сдержал свое слово. Сейчас продюсер и звезда сериалов активно переписываются.
Напомним, премьера второго сезона сериала "Пацаны" назначена на 4 сентября. Эпизоды будут выходить на стриминг-платформе Amazon. На днях создатели теленовеллы опубликовали в Сети ролик, в котором собрали неудачные дубли из первого сезона проекта.
Сериал "Пацаны" основан на одноименном комиксе. История разворачивается в мире, где существуют супергерои. Наделенные способностями персонажи являются частью огромной корпорации. Они спасают людей, однако больше беспокоятся о собственной популярности и материальном благополучии.
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