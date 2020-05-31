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Принял на себя семь пуль: актер из

Принял на себя семь пуль: актер из "Сверхъестественного" серьезно пострадал

Кендрик Сэмпсон. Фото: https://www.instagram.com/kendrick38/
Кендрик Сэмпсон стал жертвой протестных акции в США. Он получил несколько ударов дубинкой и поймал семь пуль.
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Любимец публики Кендрик Сэмпсон оказался в весьма неприятной ситуации. Американский актер стал жертвой бушующих с Соединенных Штатах Америки беспорядков.

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В своих социальных сетях зарубежный артист рассказал, что он оказался в центре пальбы и получил ранения. Известный широкой публике своими ролями в кинокартинах "Как избежать наказания за убийство" и "Сверхъестественное" актер получил несколько ударов дубинкой, а еще поймал семь пуль. Благо, снаряды были резиновыми.

Напомним, протестные акции уже несколько дней сотрясают США. Очередное выступление протестующих против произвола американских полицейских разогнали сотрудники спецслужб.

Как отметил Кендрик Сэмпсон, вышедшие на митинг активисты были безоружны, но правоохранители все равно применяли против них силу. В ходе одного из столкновений и пострадал актер. К слову, звезда утверждает, что полицейские намеренно стреляли в него. А вот журналисты пишут, что пули попали в актера по случайности.

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Публикация от Kendrick Sampson (@kendrick38)

Напомним, акции протеста начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Он погиб из-за действий сотрудника полиции.

31 мая 2020, 17:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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