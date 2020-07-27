Звезда сериала "След" Евгений Кулаков показал особенного сына на видео

Звезда сериала "След" актер Евгений Кулаков показал видеозапись с подросшим сыном. У мальчика аутизм.

Знаменитость с женой, актрисой Ольгой Бужор, вместе воспитывают двоих детей. Старшему наследнику Евгения Кулакова Илье уже 16 лет. Младшей дочери звезды сериала "След" Нике только два года.

Отпрыска с особенностями развития Ольга и Евгений от общественности не скрывают. Пара часто рассказывает о достижениях Ильи в соцсетях. Также артисты делятся проблемами, с которыми они и их дети сталкиваются день за днем.

В личном "Инстаграм" Евгений Кулаков опубликовал свежее видео. Артист запечатлел, как его сын занимается со специалистом. Как оказалось, мальчик посещает уроки сенсорной интеграции.

По словам звезды сериала "След", благодаря упражнениям его отпрыск научится выполнять действия по инструкции. "В общем, достичь самостоятельного движения души и тела от желания к завершенному действию", - сказал Кулаков.

"Спасибо, Женечка, что делитесь с нами своими тревогами и радостями, не замыкаетесь. Какое счастье видеть успехи ваших детей! Верно - детство никогда не проходит, если в семье есть дети! Здоровья вашим солнышкам! А Вам терпения, выдержки и детства в душе!" – поддерживают артиста и его отпрыска в комментариях подписчики.

Отметим, что дочь звезды сериала "След" Ника души не чает в старшем брате. Малышка любит играть с Ильей. Родители рады, что их наследники так дружны.