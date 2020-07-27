На американскую звезду Спенсер Грэммер и ее друга напал неадекватный: острие ножа вошло в спину

Артистка, подарившая голос персонажу мультипликационного сериала "Рик и Морти" Саммер Смит, и ее друг ужинали в уличном кафе Нью-Йорка "Черный муравей". Перед закрытием в заведение пришел пьяный мужчина. Незнакомец потребовал, чтобы его обслужили. Получив отказ, он начал буянить.
По словам Спенсер Грэммер, она, ее спутник и другие посетители попытались успокоить дебошира. Так, по мнению артистки, поступил бы любой на их месте.
В какой-то момент скандалист достал нож. Грэммер и ее друг получили ранения. Спенсер отделалась рваной раной руки, а вот ее приятелю повезло меньше – острие вошло в спину. "К счастью, без серьезных внутренних повреждений", - поведала журналистам звезда сериала "Рик и Морти".
Осознав серьезность своего деяния, нападавший сбежал. Неадекватного посетителя ищут правоохранительные органы. Ему светит серьезный уголовный срок.
Добавим, что канал Adult Swim опубликовал фрагменты из предстоящего пятого сезона сериала "Рик и Морти". Представленное видео пока "сырое" - прорисовано не до конца.
В ролике Морти вытаскивает раненного Рика из лап огромного чудовища. Герои летят на Землю, но их тарелка разбита. Морти готовится умереть и записывает прощальное сообщение Джессике. В итоге герои садятся на воду. В конце видео появляется враг Рика – мистер Нимбус.
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